Naxalite Arrested: सर्च ऑपरेशन में 5 लाख के दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री बरामद

Naxalite Arrested: पुलिस ने नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चिंतलनार थाना क्षेत्र में दो इनामी नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में एक पर 3 लाख और दूसरे पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुखबिर की सूचना पर 6 नवंबर को डीआरजी, जिला बल और 203 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ग्राम भीमापुरम की ओर सर्च ऑपरेशन पर निकली थी।