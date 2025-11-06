17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, शासन की नीति से प्रभावित होकर लौटी मुख्यधारा में

लंबे समय से पुलिस के रडार पर रही यह नक्सली महिला अब मुख्यधारा में लौट आई है। आईजी ने बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर कमला ने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। आत्मसमर्पण करने पर उसे शासन की ओर से निर्धारित सहायता राशि और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है और क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।