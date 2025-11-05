Naxalite News: बस्तर से उठी शांति की आवाज! आंध्र-तेलंगाना के 30 नक्सलियों ने कहा– अब जुड़ेंगे मुख्यधारा से

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए 30 सदस्यों के दल ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए इस अपील को और मजबूती प्रदान की। समिति के संयोजक ने कहा कि नक्सलवाद ने हमारे क्षेत्र को लंबे समय से जकड़े रखा है। आज हम एक स्वर में कहते हैं कि हिंसा का अंत हो, शांति की शुरुआत हो। विभिन्न समाज प्रमुखों ने मंच से नक्सल संगठन पर तीखा प्रहार किया और युवाओं से अपील की कि वे हथियारों की राह छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ें।