कांकेर

Naxalites Surrender: बस्तर में 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 85 लाख का इनाम था घोषित…

Naxalites Surrender: पूना मारगेम अभियान के तहत बस्तर में सक्रिय 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इन पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

Naxalites Surrender (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: हिंसा का मार्ग छोड़कर शासन की रीति-नीति से प्रभावित होकर जिले में सक्रिय माओवादियों में से 21 समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। जंगलवार कॉलेज सिंगारभाट में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने सभी 21 माओवादियों को भारत का संविधान की प्रति सौंपकर शासन की मुख्यधारा में शामिल होने पर स्वागत किया। सभी माओवादियों ने लोकतंत्र पर आस्था प्रकट करते हुए 18 हथियारों के साथ मुख्यधारा में लौटे।

Naxalites Surrender: मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों पर इनाम घोषित

हथियारों में ए.के.-47, एसएलआर, इंसास राइफल, थ्री-नॉट-थ्री राइफल, 315 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल तथा बीएलजी शामिल थे। इस दौरान आदिवासी समाज के गायता-मांझी ने भी सभी माओवादियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसएसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला, जंगलवार के चीफ ब्रिगेडियर एस.के. लांबा, कोण्डागांव एसपी सहित सीआरपीएफ, आईटीबीपी एवं विभिन्न बलों के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा उपस्थित थे।

कलेक्टर क्षीरसागर ने बताया कि मुख्यधारा में लौटे युवाओं को विभिन्न रोजगार एवं आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दुर्गम एवं बीहड़ क्षेत्रों में 150 करोड़ रूपए की लागत से 40 पुल-पुलिए शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। पुनर्वास से पुनर्जीवन बदलाव की एक सशक्त पहल के तहत् केशकाल डिवीजन के कुऐमारी/किसकोड़ो एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सल मुयधारा में लौटे। क्रूर और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का खात्मा, शांति की स्थापना। 4 डीवीसीएम मेंबर, 9 एरिया कमेंटी मेंबर, 8 पार्टी सदस्य सहित कुल 21 नक्सली पुनर्वास से पुनर्जीवन’ के तहत् मुयधारा में लौटे। केशकाल डिवीजन के कुऐमारी/किसकोड़ो एरिया में सक्रिय थे। मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों पर शासन द्वारा 85 लाख रुपए का इनाम घोषित है।

ये नक्सली मुख्यधारा में लौटे

Naxalites Surrender: रमेश उर्फ मुकेश उर्फ मानकेर हुपेन्डी, डीवीसीएम के.के.डिवीजन सचिव ( ईनाम- 8 लाख), जग्गू गोटा उर्फ सुखदेव डीवीसीएम कुऐमारी एरिया कमेटी सचिव/एलओएस कमांडर (ईनाम- 8 लाख), रैजु सलाम उर्फ बजरु डीवीसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी सचिव/ एलओएस कमाण्डर (ईनाम- 8 लाख), कैलाश सलाम उर्फ रैजू डीवीसीएम कुऐमारी एरिया कमेटी (ईनाम- 8 लाख), वसंती आंचला उर्फ राजो एसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), पुष्पा हेमला उर्फ सोमली एसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख),

दर्शन हेमला उर्फ पोदिया एसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), मनकी बाई उर्फ दयाबती गोटा एसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), जगदीश मंडावी उर्फ दुखूराम एसीएम किसकोड़ो एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), रमशीला पोटाई एसीएम कुऐमारी एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), रामा कुंजाम एसीएम कुऐमारी एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), मंगली मडकाम एसीएम कुऐमारी एरिया (ईनाम- ५ लाख), सिरनु उर्फ श्रीनू फरसा उर्फ कोसा एसीएम कुऐमारी एरिया कमेटी (ईनाम- ५ लाख), जमली मंडावी उर्फ मुडे पीएम किसकोड़ो एलओएस (ईनाम- १ लाख), अस्मिता मड़काम उर्फ भीमे पीएम किसकोड़ो एलओएस(ईनाम- १ लाख), संगीता मरकाम/भोगामी उर्फ देवे,

Naxalites Surrender: पीएम कुऐमारी एलओएस (ईनाम- १ लाख), सजोतिन मरकाम उर्फ मोती पीएम कुऐमारी एलओएस (ईनाम- १ लाख), रीना नुरूटी उर्फ गैंजो पीएम कुऐमारी एलओएस (ईनाम-१ लाख), शांति हेमला उर्फ पायकी पीएम कुऐमारी एलओएस (ईनाम- १ लाख), जमली मरकाम उर्फ भीमे पीएम किसकोड़ो एलओएस (ईनाम- १ लाख), सविता मरकाम उर्फ नंदे पीएम कुऐमारी एलओएस/सीएनएम प्रभारी (ईनाम- १ लाख) शामिल है।

Published on:

30 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Naxalites Surrender: बस्तर में 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 85 लाख का इनाम था घोषित…

