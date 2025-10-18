CG Naxalite Operation: नक्सलियों की नापाक कोशिशें विफल, भारी मात्रा में बरामद की गई नक्सल सामग्री

17 अक्टूबर 2025 को शुरू हुए सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भालू डिग्गी के जंगल में मैग्जीन पोच, मेडिकल टैबलेट, फोल्डिंग स्टूल, त्रिपाल सहित अन्य नक्सल सामग्री बरामद की। यह सामग्री एस.डी.के. एरिया कमेटी के माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से डम्प की गई थी।