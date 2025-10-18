CG Naxalite Operation: नक्सलियों की नापाक कोशिशें विफल, भारी मात्रा में बरामद की गई नक्सल सामग्री

सर्चिंग अभियान इलाके में बढ़ी सुरक्षा (Photo source- Patrika)
CG Naxalite Operation: थाना मैनपुर अंतर्गत ग्राम भालू डिग्गी के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में नक्सल सामग्री डम्प की गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। यह कार्रवाई कुल्हाडीघाट 65(एफ) बटा. सीआरपीएफ, बिन्द्रानवागढ़ 65(जी) बटा. सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने की।
17 अक्टूबर 2025 को शुरू हुए सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भालू डिग्गी के जंगल में मैग्जीन पोच, मेडिकल टैबलेट, फोल्डिंग स्टूल, त्रिपाल सहित अन्य नक्सल सामग्री बरामद की। यह सामग्री एस.डी.के. एरिया कमेटी के माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से डम्प की गई थी।
CG Naxalite Operation: पुलिस को यह सूचना स्थानीय सूचना तंत्र से प्राप्त हुई, जिसके आधार पर अभियान चलाया गया। सघन तलाशी के दौरान यह नक्सल सामग्री बरामद हुई, जिससे नक्सलियों के योजना को नाकाम किया गया।
