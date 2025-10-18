CG News: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी नक्सली के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद

CG News: नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम किन्द्रेलपाड़ और नुलकातोंग के बीच जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया जिसमें जिलेटिन रॉड - 10 नग, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर - 6 नग, गनपाउडर - 1 किलो, कोर्डेक्स वायर - 1 बंडल, सेटी यूज वायर - 1 बंडल, वायरलेस चार्जर - 2 नग, बिजली वायर - 1 बंडल, धारदार चाकू - 1 नग, लाल बैनर कपड़ा व नक्सली पापलेट सहित आईईडी उपकरण। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ थाना कोन्टा में दो आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।