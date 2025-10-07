CG News: नेत्रहीन बालिका बनी ‘नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर’, सुरों से जीत रही दिल

CG News: स्थानीय निवासी मड़कम भीमा कहते हैं ‘‘जब वीरे गाती है, तो हमें लता मंगेशकर जी की याद आती है। पोलमपल्ली जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में ऐसी प्रतिभा दुर्लभ है। शासन-प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हुनर को प्रोत्साहन दिया जाए।’’ सचमुच, यह नेत्रहीन बालिका सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि सुकमा की नई ध्वनि, एक उम्मीद और उस विश्वास की प्रतीक है, जिसने दिखा दिया कि सुरों की ताकत, गोलियों की आवाज़ से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती है।