कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्म-अभिव्यक्ति का जरिया… 8 किलो रंगोली से 18 घंटे में बनाई मां शेरावाली की ‘दिव्य’ तस्वीर

दिव्या न केवल आकर्षक रंगोली बनाती है बल्कि पेंसिल स्कैच और ऑइल पेंट के रंगों के मिश्रण से भी बेहतरीन आकृतियां बनाती हैं। दिव्या ने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। उनके चाचा कलाकार है, जो इन्हें मार्गदर्शन देते हैं। उनके लिए महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर की आकृति सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा। अब तक उन्होंने दो हजार से ज्यादा रंगोली, पेटिंग बना ली है, जिनकी मांग दूसरे राज्यों में भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट दिव्या का सपना है कि वह इस विधा में राज्य और देश में अपनी प्रतिभा दिखाएं। इसके लिए वह अवसर भी तलाश रही है।