CG News: छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भ में ही बच्चे की मौत

पूरा मामला बिलासपुर के चाटीडीह स्थित अपोलो अस्पताल का है। यहां इलाज के लिए भर्ती एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर रश्मि शर्मा और अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजन पवन नालोटिया ने बताया कि वे विनोबा नगर के निवासी हैं। उनकी बहू पीहू अग्रवाल 37 सप्ताह की गर्भवती थीं और गर्भावस्था की शुरुआत से ही उनका इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा था। परिजनों के मुताबिक सोमवार की रात जब पीहू अग्रवाल को तेज दर्द हुआ तो उन्हें तुरंत अपोलो अस्पताल लाया गया और लेबर रूम में भर्ती किया गया।