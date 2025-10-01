Bilaspur High Court: 17 साल पुराने एट्रोसिटी मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षिका को बरी किया, जानें क्या कहा?

राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ की शिक्षिका ने विशेष अदालत से एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। ट्रायल कोर्ट ने 11 अप्रैल 2008 को शिक्षिका को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया था।अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि शिक्षिका ने अपमानजनक टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने 2008 में विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया।