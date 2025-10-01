18 साल पुराने तखतपुर तार चोरी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा- अब जेल भेजना उचित नहीं… जानें क्या है पूरा मामला

मामला 24 सितंबर 2006 की रात का है। तखतपुर क्षेत्र में 33,000 वोल्ट लाइन का करीब 500 मीटर तार चोरी कर लिया गया था। मौके से बिना नंबर की सफेद गाड़ी बरामद हुई, जिसमें आरोपी ताहिर खान बैठा मिला। गाड़ी से तारों का बंडल भी मिला। पूछताछ में सह-आरोपी साबिर खान और अन्य का नाम सामने आया। चोरी तार की कुल कीमत करीब 17 हजार 500 रुपए आंकी गई थी।