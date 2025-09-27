छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह: संविधान का व्याख्याकार और न्याय का सजग प्रहरी बनकर खड़ा उच्च न्यायालय, CM साय ने कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रयास है कि लोगों को आधुनिक समय के अनुरूप आये नये तकनीकी बदलावों को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय-समय पर जो अनुशंसाएँ की गईं, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है।