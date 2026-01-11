Vikas Tiwari Expelled: झीरम घाटी बयान पड़ा भारी! कांग्रेस ने विकास तिवारी को पार्टी से निकाला

विकास तिवारी कांग्रेस पार्टी से निकाले गए (photo source- Patrika)
Vikas Tiwari Expelled: राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। झीरम घाटी घटना पर बयान देने के बाद से कांग्रेस के पूर्व सीनियर प्रवक्ता विकास तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया और अब एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तिवारी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।
दरअसल, विकास तिवारी ने झीरम घाटी की घटना के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने उस समय के BJP प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। उनके इस बयान से प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई थी। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
Vikas Tiwari Expelled: विकास तिवारी ने भी शो-कॉज नोटिस का जवाब दिया, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं को उनका जवाब ठीक नहीं लगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मलकीत सिंह गेंदू ने तिवारी को कांग्रेस पार्टी से छह साल के लिए निकालने का ऑर्डर जारी किया।
