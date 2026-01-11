Vikas Tiwari Expelled: झीरम घाटी बयान पड़ा भारी! कांग्रेस ने विकास तिवारी को पार्टी से निकाला

दरअसल, विकास तिवारी ने झीरम घाटी की घटना के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने उस समय के BJP प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। उनके इस बयान से प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई थी। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।