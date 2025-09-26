बकाया बिल नहीं मिलने पर ठेकेदारों ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भेजा पत्र

Contractors Protest: नल जल योजना का आवंटित राज्यांश वापस लिए जाने को लेकर कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। ठेकेदारों ने ऐसा फरमान तुरंत वापस नहीं लेने और बकाया बिल भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्ला के अनुसार मुख्यमंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम अरुण ध्रुव, विजय शर्मा और वित्तमंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा। परंतु एक सप्ताह होने को है, आज तक कोई जवाब तक नहीं मिला है।