Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

त्योहारी सीजन में बढ़ीं यात्रियों की मुश्किलें, रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें, यहां देखें List

Trains cancelled: कुड़मी आंदोलन से रेलवे परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए और कुछ को बीच स्टेशन पर रोका गया। यात्रियों ने विकल्प ढूंढने के लिए बस या प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लिया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें (Photo source- Patrika)
रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें (Photo source- Patrika)

Trains cancelled: कुड़मी समाज के आंदोलन के कारण रेलवे ने तीन दिनों में करीब दो दर्जन ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कुछ ट्रेनों को बीच स्टेशन में ही रोक दिया गया तो कुछ के मार्ग भी बदले गए। दरअसल आदिवासी समाज में सम्मिलित किए जाने को लेकर कुड़मी समाज ने धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा, प्रधानखंटा व चक्रधरपुर एवं खड़गपुर मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर धरना दिया।

Kudmi Movement: कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया…

इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर सहित अनेक स्टेशनों पर नजर आया। आंदोलन के कारण रद्द हुई ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री परेशान होते रहे। वहीं कोलकाता की ओर से आने वाली ट्रेनें कई घंटे देरी से रायपुर पहुंची। इसके कारण यात्रियों की फजीहत हो गई।

ये भी पढ़ें

Festival Special Train 2025: त्योहारी सीजन में सुहाना होगा सफर, छत्तीसगढ़ से यहां के लिए दौड़ेंगी 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें… देखें
बिलासपुर
Indian Railway Trains (फोटो सोर्स : पत्रिका)

त्योहारी सीजन एक बार फिर शुरू हो चुका है। ऐसे में ट्रेनों पर एक बार फिर यात्रियों की दबाव बढ़ गया है। ऐसे में धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा, प्रधानखंटा व चक्रधरपुर एवं खड़गपुर मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर कुड़मी समाज के लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिए जाने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया।

अचानक ट्रेनें के रद्द होने व बीच स्टेशन में रोके जाने के कारण दिनभर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने विकल्प के तौर पर दूसरी ट्रेनों में यात्रा की तो कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। कुछ यात्री बस या प्राइवेट गाडिय़ां कर अपने गंतव्य पर गए। हालांकि रायपुर स्टेशन पर लगातार रेलवे द्वारा गाड़ियों के परिचालन की जानकारी दी जाती रही। वहीं खान-पान के लिए स्टाल में पर्याप्त सुविधा रखने कहा गया।

दर्जनभर गाड़ियां देरी से पहुंची स्टेशन

इस आंदोलन के कारण दर्जनभर गाड़ियां देरी से स्टेशन पहुंची, पूरे दिन हलाकन होते रहे यात्री। इसमें गाड़ी 13287 साउथ-बिहार एक्सप्रेस का रायपुर पहुंचने का समय सुबह 7.35 बजे है जो कि 10.38 बजे रायपुर स्टेशन पहुंची। इसी तरह गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा भी एक घंटे देरी से रायपुर स्टेशन आई।

Trains cancelled: ये गाडिय़ां रद्द रही

12222 (हावड़ा-पुणे)
20822 (संत्रागाछी-पुणे हमसफर एक्स.)
12810 (हावड़ा-सीएसएमटी मेल)
22830 (हावड़ा-भुज)
12906 (शालीमार-पोरबंदर एक्स.)
12130 (हावड़ा-पुणे आजाद हिंद एक्स.)
12834 (हावड़ा-अहमदाबाद एक्स.)
-12152 (शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्स.)
13287 (दुर्ग-आरा)
13288 (आरा-दुर्ग) (शॉर्ट टर्मिनेटेड पटना पर, पटना-दुर्ग के बीच रद्द)
20821 (पुणे-संत्रागाछी)
12809 (सीएसएमटी-हावड़ा मेल)
12221 (पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्स.)
12101 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्स.)

इन गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया

Kudmi Movement: 18110/18109 (नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-टाटानगर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी) को सोमवार को बिलासपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। यह ट्रेन बिलासपुर से ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी के लिए रवाना की जाएगी। यह ट्रेन बिलासपुर-टाटानगर के मध्य रद्द रही।

ये भी पढ़ें

मां दुर्गा की भक्ति में डूबा प्रदेश! नेताजी सुभाष चंद्र बोस-कोरबा नवरात्रि स्पेशल ट्रेन का टाइमटेबल जारी
रायपुर
Navratri Special Train (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / त्योहारी सीजन में बढ़ीं यात्रियों की मुश्किलें, रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें, यहां देखें List

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.