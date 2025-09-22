त्योहारी सीजन में बढ़ीं यात्रियों की मुश्किलें, रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें, यहां देखें List

अचानक ट्रेनें के रद्द होने व बीच स्टेशन में रोके जाने के कारण दिनभर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने विकल्प के तौर पर दूसरी ट्रेनों में यात्रा की तो कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। कुछ यात्री बस या प्राइवेट गाडिय़ां कर अपने गंतव्य पर गए। हालांकि रायपुर स्टेशन पर लगातार रेलवे द्वारा गाड़ियों के परिचालन की जानकारी दी जाती रही। वहीं खान-पान के लिए स्टाल में पर्याप्त सुविधा रखने कहा गया।