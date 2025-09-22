त्योहारी सीजन में बढ़ीं यात्रियों की मुश्किलें, रेलवे ने रद्द की 2 दर्जन ट्रेनें, यहां देखें List

Trains cancelled: कुड़मी समाज के आंदोलन के कारण रेलवे ने तीन दिनों में करीब दो दर्जन ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कुछ ट्रेनों को बीच स्टेशन में ही रोक दिया गया तो कुछ के मार्ग भी बदले गए। दरअसल आदिवासी समाज में सम्मिलित किए जाने को लेकर कुड़मी समाज ने धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा, प्रधानखंटा व चक्रधरपुर एवं खड़गपुर मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर धरना दिया।
इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर सहित अनेक स्टेशनों पर नजर आया। आंदोलन के कारण रद्द हुई ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री परेशान होते रहे। वहीं कोलकाता की ओर से आने वाली ट्रेनें कई घंटे देरी से रायपुर पहुंची। इसके कारण यात्रियों की फजीहत हो गई।
त्योहारी सीजन एक बार फिर शुरू हो चुका है। ऐसे में ट्रेनों पर एक बार फिर यात्रियों की दबाव बढ़ गया है। ऐसे में धनबाद मंडल के परसनाथ, छपरा, प्रधानखंटा व चक्रधरपुर एवं खड़गपुर मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर कुड़मी समाज के लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिए जाने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया।
अचानक ट्रेनें के रद्द होने व बीच स्टेशन में रोके जाने के कारण दिनभर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने विकल्प के तौर पर दूसरी ट्रेनों में यात्रा की तो कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। कुछ यात्री बस या प्राइवेट गाडिय़ां कर अपने गंतव्य पर गए। हालांकि रायपुर स्टेशन पर लगातार रेलवे द्वारा गाड़ियों के परिचालन की जानकारी दी जाती रही। वहीं खान-पान के लिए स्टाल में पर्याप्त सुविधा रखने कहा गया।
इस आंदोलन के कारण दर्जनभर गाड़ियां देरी से स्टेशन पहुंची, पूरे दिन हलाकन होते रहे यात्री। इसमें गाड़ी 13287 साउथ-बिहार एक्सप्रेस का रायपुर पहुंचने का समय सुबह 7.35 बजे है जो कि 10.38 बजे रायपुर स्टेशन पहुंची। इसी तरह गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा भी एक घंटे देरी से रायपुर स्टेशन आई।
12222 (हावड़ा-पुणे)
20822 (संत्रागाछी-पुणे हमसफर एक्स.)
12810 (हावड़ा-सीएसएमटी मेल)
22830 (हावड़ा-भुज)
12906 (शालीमार-पोरबंदर एक्स.)
12130 (हावड़ा-पुणे आजाद हिंद एक्स.)
12834 (हावड़ा-अहमदाबाद एक्स.)
-12152 (शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्स.)
13287 (दुर्ग-आरा)
13288 (आरा-दुर्ग) (शॉर्ट टर्मिनेटेड पटना पर, पटना-दुर्ग के बीच रद्द)
20821 (पुणे-संत्रागाछी)
12809 (सीएसएमटी-हावड़ा मेल)
12221 (पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्स.)
12101 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्स.)
Kudmi Movement: 18110/18109 (नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-टाटानगर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी) को सोमवार को बिलासपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। यह ट्रेन बिलासपुर से ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी के लिए रवाना की जाएगी। यह ट्रेन बिलासपुर-टाटानगर के मध्य रद्द रही।