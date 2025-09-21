मां दुर्गा की भक्ति में डूबा प्रदेश! नेताजी सुभाष चंद्र बोस-कोरबा नवरात्रि स्पेशल ट्रेन का टाइमटेबल जारी

Navratri Special Train: रेलवे अब कोरबा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-कोरबा के बीच नवरात्रि फेस्टिवल मेमू पैसेंजर ट्रेन चला रहा है। गाड़ी 06883/06884 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-कोरबा- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) 25 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस गाड़ी का ठहराव दोनों दिशाओं में सभी स्टेशनों में दिया गया है।
Navratri Special Train: गाड़ी 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 5 बजे रवाना होगी जो कि दोपहर 1.17 बजे रायपुर स्टेशन आएगी और शाम 7.30 बजे कोरबा स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 06884 कोरबा स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 5.30 बजे रवाना होगी। जो कि सुबह 11.30 बजे रायपुर स्टेशन आएगी और शाम 7.30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) स्टेशन पहुंचेगी।