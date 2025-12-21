Raipur: युफ़ोरिया 2025 में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध

विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया।कार्यक्रमों में देशभक्ति, ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor), विविधता में एकता तथा भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता की भावना को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।