Raipur: युफ़ोरिया 2025 में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकंडरी स्कूल (GEMS) ने 19 दिसंबर को वार्षिकोत्सव युफ़ोरिया 2025 का उल्लासपूर्ण आयोजन किया। रंगारंग और भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया।कार्यक्रमों में देशभक्ति, ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor), विविधता में एकता तथा भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता की भावना को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण शिक्षकों की अनूठी एवं अत्यंत सराहनीय प्रस्तुति अनेकता में एकता - GEMS की विशेषता रही, जिसे दर्शकों से भरपूर तालियां और प्रशंसा प्राप्त हुई।
इस अवसर पर गुजराती (Gujarati) शिक्षण संघ के अध्यक्ष नारायणभाई पटेल, रामजीभाई पटेल तथा प्रबंधन मंडल के सदस्य उपस्थित थे। स्कूल के प्राचार्य डॉ. शैलेश शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियां, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां तथा वर्षभर की समग्र प्रगति को शामिल किया गया था।
युफ़ोरिया (Euphoria) 2025 का यह आयोजन छात्रों, शिक्षकों, प्रबंधन एवं स्टाफ के सामूहिक प्रयासों का सजीव प्रमाण रहा, जिसने इसे अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायक अनुभव बना दिया।
