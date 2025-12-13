CG News: छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना कोपरा जलाशय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय (Kopra Reservoir) को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया जाना पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध जैव विविधता (Biodiversity), विविध पक्षी आवासों और सतत जल संरक्षण प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता का प्रतीक है।