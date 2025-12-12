CG Police Constable Recruitment 2023-24: पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तिथियों के साथ दिशा-निर्देश जारी…

दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथियां और वर्गवार विवरण इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। 13 दिसंबर 2025, शनिवार को आरक्षक (जीडी) अनारक्षित वर्ग के क्रमांक 01 से 41 तक कुल 41 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। वहीं, 14 दिसंबर 2025, रविवार को आरक्षक (जीडी) अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 01 से 12, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमांक 01 से 23, और अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक 01 से 10 के अभ्यर्थियों के साथ-साथ आरक्षक (चालक) के तीन, आरक्षक (ट्रेड–मोची) का एक और आरक्षक (ट्रेड–डीआर) के दो अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है।