CG Police Constable Recruitment 2023-24: पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तिथियों के साथ दिशा-निर्देश जारी...(photo-patrika)
CG Police Constable Recruitment 2023-24: छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथियां और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महासमुंद, आशुतोष सिंह ने सभी चयनित आरक्षक (जीडी), आरक्षक (चालक) और आरक्षक (ट्रेड–मोची/डीआर) अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं।
चयनित अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज, उनकी तीन-तीन छायाप्रतियां, छह पासपोर्ट साइज फोटो और तीन प्रतियों में भरा हुआ अनुप्रमाणन फार्म साथ लाना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 5 में दिए गए पहचान पत्र को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित कराना होगा और इसकी सत्यापित प्रति भी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों को इन दस्तावेजों के साथ पुलिस कार्यालय महासमुंद की स्थापना शाखा में उपस्थित होकर चरित्र सत्यापन कराना होगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथियां और वर्गवार विवरण इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। 13 दिसंबर 2025, शनिवार को आरक्षक (जीडी) अनारक्षित वर्ग के क्रमांक 01 से 41 तक कुल 41 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। वहीं, 14 दिसंबर 2025, रविवार को आरक्षक (जीडी) अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 01 से 12, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमांक 01 से 23, और अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक 01 से 10 के अभ्यर्थियों के साथ-साथ आरक्षक (चालक) के तीन, आरक्षक (ट्रेड–मोची) का एक और आरक्षक (ट्रेड–डीआर) के दो अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है।
इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर 2025, सोमवार उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए हों। पुलिस विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग