Crime News: 5 साल से फरार फर्जी CA गिरफ्तार, आधार-पैन का दुरुपयोग कर 50 करोड़ की ठगी

Crime News: बुधवार को राकेश जैन अपना अरेस्ट वारंट कैंसिल कराने के लिए कोर्ट गया था। यह जानकारी मिलने पर ACB/EOW टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे फ्रॉड, मनी ट्रेल और उसके नेटवर्क की जांच के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।