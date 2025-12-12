12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Crime News: 5 साल से फरार फर्जी CA गिरफ्तार, आधार-पैन का दुरुपयोग कर 50 करोड़ की ठगी

Crime News: आरोपी आधार और पैन कार्ड का उपयोग कर 5 बैंकों से फर्जी लोन लेने और शेयर मार्केट में 10% मुनाफे का लालच देकर 50 करोड़ से अधिक की ठगी करने में वांटेड था।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 12, 2025

50 करोड़ की ठगी करने वाला फर्जी CA गिरफ्तार (photo source- Patrika)

50 करोड़ की ठगी करने वाला फर्जी CA गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Crime News: पांच साल से पुलिस कस्टडी से बच रहे नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश भभूतमल जैन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से बैंक लोन लेने और लोगों से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है।

आधार-पैन लेकर फर्जी लोन, शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा

पुलिस के मुताबिक, राकेश जैन ने दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके पांच अलग-अलग बैंकों से लोन लिया। उसने डॉक्टरों, अधिकारियों और बिजनेसमैन को भी स्टॉक मार्केट में 10% प्रॉफिट का लालच देकर उनसे बड़ी रकम ठगी। ठगी गई कुल रकम 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है।

राज्यभर में 12 FIR और लुकआउट नोटिस जारी

राकेश के खिलाफ रायपुर के थाना शहर, मौदहापारा और टिकरापारा में चार FIR दर्ज हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव समेत कई जिलों में उसके खिलाफ 12 केस दर्ज हैं। ACB/EOW ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया था और धोखाधड़ी की गंभीरता को देखते हुए लुकआउट नोटिस और कोर्ट वारंट जारी किया गया था।

वारंट कैंसिल कराने कोर्ट पहुंचा, वहीं से गिरफ्तार

Crime News: बुधवार को राकेश जैन अपना अरेस्ट वारंट कैंसिल कराने के लिए कोर्ट गया था। यह जानकारी मिलने पर ACB/EOW टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे फ्रॉड, मनी ट्रेल और उसके नेटवर्क की जांच के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

Updated on:

12 Dec 2025 01:54 pm

Published on:

12 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: 5 साल से फरार फर्जी CA गिरफ्तार, आधार-पैन का दुरुपयोग कर 50 करोड़ की ठगी

