Year Ender 2025: साल 2025 में रोड एक्सीडेंट्स का टूटा रिकॉर्ड! मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा, देखें पूरा रिपोर्ट

जशपुर में नेशनल हाईवे-43 पर लोरो और पतराटोली गांव के बीच पंडरी पानी मोड़ के पास 6 और 7 दिसंबर की रात हुए भयानक सड़क हादसे में शामिल फरार ट्रेलर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को दुलदुला इलाके से पकड़ा और ट्रेलर (NL-01-AB-5953) भी जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक, एक कार और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी और उसमें सवार सभी पांच युवक गंभीर हालत में फंसे हुए थे।