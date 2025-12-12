Year Ender 2025: साल 2025 में रोड एक्सीडेंट्स का टूटा रिकॉर्ड! मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा, देखें पूरा रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में भयानक रोड एक्सीडेंट (photo source- Patrika)
Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना की स्थिति 2025 में और गंभीर होती जा रही है। प्रदेश के 19 जिलों में तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 के बीच कुल 6,500 सड़क हादसों में 2,960 लोगों की मौत और 5,650 लोग घायल हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस अवधि में 505 हादसों में 313 अधिक मौतें हुई हैं, जबकि घायल होने वालों की संख्या में 782 का इजाफा देखा गया है।
2024 के मुकाबले 2025 में सड़क हादसों में साफ बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 14,853 एक्सीडेंट हुए, जबकि 2023 में 13,468 एक्सीडेंट हुए—लगभग 10% की बढ़ोतरी। मरने वालों की संख्या भी चिंता की बात है: जहाँ 2023 में 6,166 लोगों की मौत हुई, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 6,752 हो जाएगी। यह लगातार बढ़ोतरी सड़क सुरक्षा सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है।
छत्तीसगढ़ का मुख्य हाईवे, NH-30, सबसे खतरनाक रास्ते के तौर पर पहचाना गया है। 2024 में, इस रास्ते पर 298 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 198 मौतें हुईं। अकेले 2025 के पहले पांच महीनों में, इस हाईवे पर 63 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 70 मौतें हुईं। इससे पता चलता है कि भारी गाड़ियों का ट्रैफिक, तेज़ स्पीड और खतरनाक सड़क की हालत लगातार जानें ले रही हैं।
रायपुर–बालोदाबाज़ार मार्ग पर 13 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर–बालोदाबाज़ार मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। सरागांव के पास देर रात ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 2 बच्चियां, एक किशोर और एक 6 महीने का मासूम शिशु शामिल है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य पूरी रात जारी रहा। यह बड़ी दुर्घटना पूरे इलाके के लिए सदमे और दुख का कारण बन गई।
जशपुर में नेशनल हाईवे-43 पर लोरो और पतराटोली गांव के बीच पंडरी पानी मोड़ के पास 6 और 7 दिसंबर की रात हुए भयानक सड़क हादसे में शामिल फरार ट्रेलर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को दुलदुला इलाके से पकड़ा और ट्रेलर (NL-01-AB-5953) भी जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक, एक कार और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी और उसमें सवार सभी पांच युवक गंभीर हालत में फंसे हुए थे।
बस्तर में बड़ी दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी
जनवरी से जुलाई तक जिले में 263 रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 134 लोगों की मौत और 183 घायल हुए। हादसों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। हेड इंज्यूरी सबसे बड़ी वजह बन रही है, इसलिए पुलिस लगातार हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। 50 लाख से अधिक का चालान, बड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई और स्पीड मॉनिटरिंग के बावजूद सड़क हादसे चिंताजनक स्तर पर हैं। एसपी शलभ सिन्हा ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने और नियमों का सख़्त पालन जरूर है—वरना हादसों में जानें जाती रहेंगी।
मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा
छत्तीसगढ़ से सटे आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली घाट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। अरुकु से रायलसीमा चित्तूर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 8 यात्रियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को चिंतूर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, हादसा घाट के घुमावदार मोड़ पर चालक का नियंत्रण खोने से हुआ। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण बचाव अभियान में कठिनाई हुई। यह दुर्घटना छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा के करीब हुई।
कबीरधाम में 5 की मौत
CG Road Accidents: कबीरधाम के अकालघरिया गांव के पास SUV और ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तीन महिलाएं, एक पुरुष और नाबालिग लड़की थी। वहीं इस भयानक हादासे में 5 लोग बूरी तरह से गंभीर भी हो गए थे। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी यात्री पश्चिम बंगाल से थे और कान्हा नेशनल पार्क घूमकर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि SUV बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
कांकेर में एक्सीडेंट से 4 लोग जिंदा जले
छत्तीसगढ़ के कांकेर में NH-30 पर देर रात एक भीषण हादसे में कार पुल की रेलिंग से टकराकर आग की लपटों में घिर गई। हादसे में चार युवक जिंदा जल गए, जबकि दो घायल होकर किसी तरह बच निकले। शुरुआती जांच में ड्राइवर के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
राजनांदगांव में भयानक हादसा
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में NH-53 पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। चिरचारी गांव के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कार सवार छह युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
सभी युवक इंदौर से उड़ीसा धार्मिक यात्रा पर निकले थे, लेकिन उनका सफर कुछ ही पलों में दर्दनाक हादसे में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी दोस्त लंबे समय से इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन NH-53 पर हुई यह बड़ी दुर्घटना उनकी खुशियों को मातम में बदल गई। हादसे ने स्थानीय लोगों और परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है।
राज्य सरकार रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। अब तक, 848 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, और कई जगहों पर सुधार का काम चल रहा है। इसके अलावा, सरकार रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन बढ़ा रही है और एक्सीडेंट वाले इलाकों में ट्रैफिक कंट्रोल को मजबूत कर रही है। हालांकि, एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इन उपायों को अभी काफी नहीं माना जा रहा है।
