प्रदेशभर में 27.30 लाख किसानों का पंजीयन, लेकिन टोकन 2-3 मिनट में खत्म, धान बेचने में भारी दिक्कत

Dhan Kharidi: टोकन नहीं मिलने से परेशान महासमुंद जिले के किसान ने बीते दिनों खुद का गला रेंत लिया था। इधर गुरुवार को बेरला ब्लॉक के कुसमी सोसायटी के किसानों ने समिति प्रबंधक पर वसूली का आरोप लगाकर समिति का घेराव किया। किसानों ने आरोप लगाया कि टोकन व बिक्री के लिए 1000 से लेकर 4000 रुपए तक की वसूली हो रही है। मौके पर बेरला तहसीलदार ने केंद्र पर किसानों का बयान लिया। इधर, दुर्ग के कोडिय़ा और चंदखुरी में पर्याप्त संख्या में टोकन जारी करने को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आह्वान पर खरीदी केद्र में किसानों ने प्रदर्शन किया।