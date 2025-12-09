CG Dhan Khardi: धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 20 दिसंबर से प्रदेशभर के किसान करेंगे धरना प्रदर्शन

किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 20 दिसंबर तक ठोस कार्रवाई नहीं की, तो पूरे प्रदेश में सतत धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संगठन ने सवाल किया कि क्या सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और क्या वे अपने डिजिटल टोकन सिस्टम में सुधार करेंगे। ज्ञापन सौंपने के मौके पर कई किसान नेता उपस्थित थे, जिनमें दयाराम कश्यप, बबलू कश्यप, संतोष सेठिया, पूरन सिंह कश्यप आदि शामिल थे। संगठन ने सवाल किया कि क्या धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में किसानों को परेशान करना स्वीकार्य है और सरकार कब तक ऐसे सिस्टम की खामियों को सुधारने में लगाई जाएगी।