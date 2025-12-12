Ayushman Yojana: आयुष्मान मरीजों के लिए राहत! ACI में फिर शुरू हुई एंजियोप्लास्टी सेवाएं

Ayushman Yojana: रायपुर. पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित एसीआई में गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना से भी हार्ट के मरीजों की एंजियोप्लास्टी शुरू हो गई है। बकाया भुगतान नहीं होने से वेंडर्स ने जरूरी सामान कैथेटर, स्टेंट व बलून देने से मना कर दिया था। जल्दी भुगतान का आश्वासन व मान-मनौव्वल के बाद वे सामान देने के लिए राजी हुए हैं। भुगतान नहीं होने पर वे कभी भी इंप्लांट सप्लाई करने से मना कर सकते हैं। इसकी आशंका अभी भी बनी हुई है। इसका नुकसान गरीब मरीजों को होता है।