Raipur News: रायपुर का आंबेडकर अस्पताल बना ‘बंदियों’ का आरामगाह, डॉक्टरों की मिलीभगत से 65 दिनों तक रहे भर्ती

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में सीजीएमएससी में रीएजेंट घोटाले के मुख्य आरोपी, रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर व उदयपुर राजस्थान में एक विवि के रजिस्ट्रार चांदी काटते रहे। ये तीनों डॉक्टरों की मिलीभगत से 65 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने पैसे लेकर इन आरोपियों को भर्ती कर इलाज किया। इस पर सीबीआई ने पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नोटिस थमा दिया है।

.

नोटिस में पूछा है कि गंभीर मामलों के आरोपियों को किन-किन बीमारियों के आधार पर भर्ती किया। उन्होंने तीनों आरोपियों (बंदियों) की बीमारियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सीबीआई के नोटिस के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए हाईपावर कमेटी बना दी है। कमेटी से तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।