CG Weather Update: ठंड का डबल अटैक! 48 घंटे तक शीतलहर का अलर्ट, राजधानी में धुंध की चेतावनी

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक
CG Weather Update: राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नए साल में ठंड से राहत ही मिलेगी। दिसंबर के आखिर तक तापमान में कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस दौरान, यानी अगले दो दिनों तक जिले के एक-दो इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, इसके बाद इसमें 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव चलने की भी उम्मीद है। राजधानी में देर शाम से सुबह तक लोगों का बिना गर्म कपड़ों के रहना मुश्किल हो गया है, जबकि बाहरी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है।
कहीं भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा है। राज्य में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर दुर्ग में 29.6 डिग्री और सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर अंबिकापुर में 4.3 डिग्री रहा। यहां लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में तो बर्फीले हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश ज़ीरो रही, यानी पूरे राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई।
CG Weather Update: फिलहाल, राज्य का मौसम सूखा रहेगा। मौसम विभाग ने रायपुर शहर के लिए फोरकास्ट जारी करते हुए कहा है कि 29 दिसंबर को कोहरा छाया रहेगा। इससे पहले रविवार को राजधानी का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 0.6 डिग्री कम 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से एक डिग्री कम 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। माना इलाके में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रहा।
राजधानी रायपुर में आज कोहरा रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
