CG Weather Update: ठंड का डबल अटैक! 48 घंटे तक शीतलहर का अलर्ट, राजधानी में धुंध की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, इसके बाद इसमें 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव चलने की भी उम्मीद है। राजधानी में देर शाम से सुबह तक लोगों का बिना गर्म कपड़ों के रहना मुश्किल हो गया है, जबकि बाहरी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है।