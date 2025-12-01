Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

Bemetara Road Accident: NH-30 पर भीषण दुर्घटना: कार की चपेट में आने से मासूम की मौत, मां गंभीर… जानें कहां हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

Speeding Car Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बेमेतरा-सिमगा मार्ग के ग्राम ओडिया में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। बस से उतरकर सड़क पार कर रही एक महिला और उसकी दो बेटियों को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इ

less than 1 minute read
बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Dec 01, 2025

मासूम को कार ने रौंदा (Photo Patrika)

मासूम को कार ने रौंदा (Photo Patrika)

Bemetara Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बेमेतरा-सिमगा मार्ग के ग्राम ओडिया में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। बस से उतरकर सड़क पार कर रही एक महिला और उसकी दो बेटियों को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, खंडसरा चौकी क्षेत्र के ग्राम ओडिया में भेड़नी निवासी पुष्पा निर्मलकर अपनी दो बेटियों, 7 वर्षीय सिद्धि निर्मलकर और 13 वर्षीय मुस्कान निर्मलकर के साथ अपने रिश्तेदार के यहां, ग्राम मरजादपुर जा रही थीं। दोपहर में बस से उतरने के बाद सड़क पार करते समय वे एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गईं।

Bemetara Road Accident: सात वर्षीय बच्ची की मौत, मां गंभीर

हादसे में सिद्धि निर्मलकर (7 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनकी मां, पुष्पा निर्मलकर (30 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जबकि बहन मुस्कान निर्मलकर (13 वर्ष) को मामूली चोट आई है।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को निजी वाहन से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बालिका सिद्धि को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल पुष्पा निर्मलकर को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा गया है।

पुलिस ने कार जब्त की, मर्ग किया कायम

बताया गया है कि कार सवार लोग रायपुर से भोरमदेव जा रहे थे। घटना के बाद खंडसरा चौकी पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने प्रार्थी लोकेश निर्मलकर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है।

बलौदाबाजार में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर खेत में पलटी कार, युवक की मौत… रातभर इस हाल में पड़ी रही लाश
बलोदा बाज़ार
image

Updated on:

01 Dec 2025 09:49 am

Published on:

01 Dec 2025 09:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Bemetara Road Accident: NH-30 पर भीषण दुर्घटना: कार की चपेट में आने से मासूम की मौत, मां गंभीर… जानें कहां हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

