Bemetara Road Accident: NH-30 पर भीषण दुर्घटना: कार की चपेट में आने से मासूम की मौत, मां गंभीर… जानें कहां हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

Bemetara Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बेमेतरा-सिमगा मार्ग के ग्राम ओडिया में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। बस से उतरकर सड़क पार कर रही एक महिला और उसकी दो बेटियों को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।