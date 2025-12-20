छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों का काला सच… 1 करोड़ रुपए के मॉडल केंद्र चल रहे हैं सार्वजनिक शौचालय में, अधिकारी बोलीं- जानकारी नहीं

राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजन 2047 की प्रस्तुति दे रहे हैं। जमीनी हकीकत यह की आंगनबाड़ी केंद्र आठ गुना दस के कमरे में या किराए में संचालित है। वर्ष 2024-25 में खनिज मद से बेमेतरा कलेक्टर ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने एक करोड़ की राशि, महिला व बाल विकास विभाग को दी है जिसका हिसाब देने में विभाग का पसीना छूट रहा है। यदि खर्च जरूरत में की गई होती तो मेहना से यह तस्वीर सामने नहीं आती। बेमेतरा जिले में महिला व बाल विकास विभाग को गत दो साल में राज्य से मिले सामग्री एवं फंड के अलावा जिला प्रशासन से मिली राशि का जांच जरूरी है।