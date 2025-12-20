20 दिसंबर 2025,

शनिवार

बेमेतरा

छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों का काला सच… 1 करोड़ रुपए के मॉडल केंद्र चल रहे हैं सार्वजनिक शौचालय में, अधिकारी बोलीं- जानकारी नहीं

CG News: वर्ष 2024-25 में खनिज मद से महिला एवं बाल विकास विभाग को 1 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, ताकि बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित केंद्र बनाए जा सकें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि केंद्र क्रमांक 1 सार्वजनिक शौचालय की दुकान में संचालित हो रहा है...

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Dec 20, 2025

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: वर्ष 2024-25 जिले में खनिज मद से महिला व बाल विकास विभाग को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने पूरे एक करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जब मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की तलाश की गई तो नवागढ़ ब्लाक के नांदघाट परियोजना में ग्राम पंचायत मेहना में सार्वजनिक शौचालय में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते मिला। इस गांव में दो केंद्र है। क्रमांक एक का भवन जर्जर होने के कारण फिलहाल जुगाड़ तंत्र से सार्वजनिक शौचालय में बने दुकान में संचालित है।

इस तरह के शौचालय पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस उद्देश्य से बनाए गए थे की सामने दुकान का किराया मिलेगा जिससे पीछे का शौचालय का सफाई, पानी का खर्च निकलेगा। ग्राम मेहना में सामने का दुकान तो ठीक है पर पीछे की स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र क्रमांक दो नवीन भवन में संचालित है। जरूरत है एक और नवीन भवन की जिससे आंगनबाड़ी क्रमांक 1 बच्चों को बैठने का सही ठिकाना मिल सके।

दो साल में राज्य से मिले फंड व सामग्री की जांच जरूरी

राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजन 2047 की प्रस्तुति दे रहे हैं। जमीनी हकीकत यह की आंगनबाड़ी केंद्र आठ गुना दस के कमरे में या किराए में संचालित है। वर्ष 2024-25 में खनिज मद से बेमेतरा कलेक्टर ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने एक करोड़ की राशि, महिला व बाल विकास विभाग को दी है जिसका हिसाब देने में विभाग का पसीना छूट रहा है। यदि खर्च जरूरत में की गई होती तो मेहना से यह तस्वीर सामने नहीं आती। बेमेतरा जिले में महिला व बाल विकास विभाग को गत दो साल में राज्य से मिले सामग्री एवं फंड के अलावा जिला प्रशासन से मिली राशि का जांच जरूरी है।

जानकारी नहीं है, पता करती हूं

ग्राम मेहना में आंगनबाड़ी केंद्र सार्वजनिक शौचालय में संचालित होने की जानकारी नहीं है। पता करती हूं, यदि यह सत्य है तो किराए की भवन की तलाश करेंगे। मनोरमा साहू, प्रभारी परियोजना अधिकारी - महिला एवं बाल विकास विभाग नांदघाट

Published on:

20 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों का काला सच… 1 करोड़ रुपए के मॉडल केंद्र चल रहे हैं सार्वजनिक शौचालय में, अधिकारी बोलीं- जानकारी नहीं

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

