CG News: छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां, कभी सौ एकड़ में लहलहाते थे अमरूद के बगीचे, अब गिनती के पेड़ों पर सिमटी खेती

अमरूद के बगीचे विलुप्त हो रहे (Photo AI Image)
CG News: छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में पानी परिस्थितियों प्रोत्साहन और सरकारी परख के अभाव में पुरखों की अमूल्य निशानी धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा अंतर्गत हांफ नदी के तट पर बस्छ ग्राम करमन केवल एक गांव नहीं, बल्कि अमरूद का एक पहचाना हुआ ब्रांड रहा है। बाजार में करमन की बिही (अमरूद) का नाम सुनते ही ग्राहक उसे हाथों-हाथ खरीद लेते थे, लेकिन आज वहीं पहचान मिटने की कगार पर है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग