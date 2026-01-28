CG Murder Case: BJP नेता के भतीजे की हत्या… आरोपी ने मारकर तालाब में फेंका शव, फिर पत्थर से दबाया

CG Murder Case: वार्ड नंबर 3 के निवासी और स्थानीय भाजपा नेता यतीश द्विवेदी के 25 वर्षीय भतीजे प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का बेरला अस्पताल में पीएम कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रवीण 25 जनवरी की रात लगभग 9 बजे से लापता था। नगर के खरगा तालाब से प्रवीण की लाश बरामद की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू सागरवंशी को हिरासत में लिया था। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।