CG Murder Case: BJP नेता के भतीजे की हत्या… आरोपी ने मारकर तालाब में फेंका शव, फिर पत्थर से दबाया

BJP नेता के भतीजे की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder Case: वार्ड नंबर 3 के निवासी और स्थानीय भाजपा नेता यतीश द्विवेदी के 25 वर्षीय भतीजे प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का बेरला अस्पताल में पीएम कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रवीण 25 जनवरी की रात लगभग 9 बजे से लापता था। नगर के खरगा तालाब से प्रवीण की लाश बरामद की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू सागरवंशी को हिरासत में लिया था। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
सूत्रों से जानकारी के अनुसार, मृतक को नगर पंचायत बेरला के खरगा तालाब में मारकर उसके ऊपर पत्थर डालकर दबा दिया गया था। हत्या में ऐसी आशंका है कि आरोपी एक से अधिक हो सकते हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा की कितने आरोपी हैं। हालाकी पुलिस जांच को लेकर ज्यादाकुछ बताने से बच रही र्है। एसडीओपी विनय साहू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।
पुलिस के सामने अब तक आए जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को मृतक प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी व संजू सागरवंशी के साथ एक और साथी शराब पीने के लिए तालाब के पास गए थे कि मौके पर प्रीत एवं सजू सागर वंषी के बीच बहस मारपीट हो गया इसके बाद गुस्से में संजू ने प्रीत की हत्या कर दी फिर पत्थर से शव को तालाब में डालकर दबा दिया।
दो दिन पूर्व हुए हत्या का मामला मंगलवार को सामने आया है। इसके बाद पुलिस आवश्यक कार्यावाही करते हुए शव का पीएम बेरला के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने विवेचना के लिए जरूरी शार्ट पीएम रिपोर्ट मांगी है जिसके आने के बाद और महत्वपूर्ण खुलासा हो सकता है।
