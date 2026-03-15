CG Liquor Shop: यहां फिर बदलेगा शराब दुकान का ठिकाना, पांच साल में तीसरी बार शिफ्टिंग, जानें वजह

आबकारी नीति से ज्यादा स्थानीय नीति इस विभाग पर हावी रहता है। मारो में संबलपुर मार्ग में दो बार दुकान का स्थान बदला गया। इसके बाद भिलौनी मार्ग में नया ठिकाना बनाया गया। गांव वालों ने तीन दिन तक धरना दिया, दुकान बंद रही। तत्कालीन राज्य सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय बना। सभी उपाएं कर दुकान शुरू किया गया। कापा चौक को एक नया रोजगार मिला। भिलौनी का गौठान में गोबर की जगह डिस्पोजल की फसल होने लगी। इस बीच अब राजस्व वृद्धि के मूल सिद्धांत को लेकर विभाग ने नवीन ठिकाने की तलाश की औपचारिकता शुरू किया है।