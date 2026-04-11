Murder Case: नाचते-नाचते मौत! शोभायात्रा में विवाद के बाद युवक की निर्मम हत्या, पुलिस ने नाबालिग को किया गिरफ्तार

कोतवाली प्रभारी सोनल ग्वाला व साइबर सेल प्रभारी मयंक मिश्रा की टीम ने रैली में मौजूद लोगों से पूछताछ की और तकनीकी उपकरणों (सीसीटीवी व मोबाइल लोकेशन) की मदद ली। जांच में पता चला कि घटना वाली रात अमन का एक नाबालिग के साथ विवाद हुआ था। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने उक्त बालक से पूछताछ की तो उसने झगड़े के दौरान धारदार हथियार से वार करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है।