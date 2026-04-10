Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की निर्मम हत्या करने वाला आरोपी 8वें दिन गिरफ्तार, 35 हजार का था इनाम

अंबिकापुर। शहर के सद्भावना चौक के पास रिंग रोड पर एक झोपड़ीनुमा दुकान के बाहर 3 अप्रैल को 42 वर्षीय महिला की लाश मिली थी। महिला से बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या (Rape and murder case) कर दी गई थी। आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में बॉटल डाल दिया था तथा पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया था। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 35 हजार रुपए का इनाम रखा था। इसी बीच वारदात के 8वें दिन आरोपी को एमसीबी जिले की चिरमिरी पुलिस ने दबोच लिया। सरगुजा पुलिस उसे लेने रवाना हो गई है।