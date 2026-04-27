Crop Price: किसानों को बड़ा झटका! धान की सभी किस्मों के दाम में 150 रुपए की वृद्धि, नई दरें जारी, देखें

Crop Prices Hike: खरीफ सीजन 2026 शुरू होने के करीब 24 दिन बाद भी जिले के किसानों को समितियों से बीज नहीं मिल पा रहा है। बीज निगम ने धान, सोयाबीन सहित विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की नई दरें तो जारी कर दी हैं, लेकिन वितरण व्यवस्था अभी तक सुचारु नहीं हो सकी है। ( CG News ) रेट तय न होने के कारण पिछले कई दिनों से समितियों में बीज उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा था।