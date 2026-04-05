आत्मानंद स्कूल भर्ती पर फिर ब्रेक, 93 पदों की प्रक्रिया 70 दिन से अटकी, 9 हजार आवेदकों का भविष्य अधर में

Atmanand School Recruitment Delay: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सजेस) में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर प्रशासनिक सुस्ती और नीतिगत उलझनों में फंस गई है। बेमेतरा जिले के 17 स्कूलों में 93 रिक्त पदों के लिए 6 जनवरी 2026 को जारी विज्ञापन के बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी थी, लेकिन 15 जनवरी के बाद से पूरी प्रक्रिया ठहर गई है।