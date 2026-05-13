Truck Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ़्तार ट्रक, हेल्पर की मौत. फ्री का सामान उठाने में लगे रहे

हादसे के कारणों का खुलासा करते हुए ट्रक चालक राजदीप सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब वे गर्रा गांव के पास पहुंचे, तो अचानक एक गाय सडक़ के बीचों-बीच आ गई। बेकाबू रफ्तार में चल रहे ट्रक को जब चालक ने गाय को बचाने के लिए मोडऩे का प्रयास किया तो सीधे बिजली के खंभे से जा भिड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम रात में ही मौके पर पहुंची। ट्रक के भारी मलबे में फंसे मृतक के शव को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 3 बजे शव को बाहर निकाला जा सका।