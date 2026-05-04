इस गांव के 3 लड़कों की सगाई सड़क की वजह से टूटी, ग्रामीणों ने किया जनगणना का विरोध, जानें पूरा मामला

गांव वालों ने यह निर्णय इस कारण लिया है कि यदि जिला स्तरीय शिविर लगेगा तो जिले के अधिकारियों को यह गांव दिखेगा। गांव के लोग छह माह तीन दिशा में तीन किलोमीटर पैदल चलते हैं तब उन्हें पक्की सड़क का दर्शन होता है। धौराभाट, जंगलपुर, भालापुर जाने के लिए कच्ची सड़क ही सहारा है। राज्य के लोक गायक गोफेलाल गेंदले का यह गांव है। वे इन दिनो गांव वालों के साथ सुर मिला रहे हैं। इस साल तीन लड़कों की सगाई सड़क के फेर में टूट गई।