12वीं परीक्षा में बड़ा घोटाला, शिक्षक ही करा रहे थे नकल, कोर्ट ने पूछा- ऐसी गड़बड़ी कैसे? छात्रा ने रिकॉर्डिंग से खोला राज

उल्लेखनीय है कि परीक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल को केंद्र बनाया गया था। छात्रा ने जब इस पूरे मामले का विरोध किया और केंद्राध्यक्ष से शिकायत की, तो उसे इस बारे में किसी से चर्चा न करने की चेतावनी दी गई। अपने स्कूल के प्राचार्य को जानकारी देने पर भी उसे सहयोग नहीं मिला, बल्कि फटकार का सामना करना पड़ा। लगातार दबाव और धमकियों के कारण नीता मानसिक तनाव में आ गई और बीमार भी पड़ी, लेकिन उसने नकल के खिलाफ आवाज उठाई।