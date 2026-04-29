अब घर बैठे करें ग्रेजुएशन-पोस्टग्रेजुएशन, पं. सुन्दरलाल मुक्त यूनिवर्सिटी को 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मंजूरी, देखें

मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कौन सा है? मंडी उप निरीक्षक परीक्षा में पूछे गए ऐसे सवाल, गणित-अंग्रेजी ने बढ़ाई मुश्किल- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मंडी उप निरीक्षक के प्रवेश परीक्षा दिलाकर निकलते समय काफी खुश दिखे। सामान्य ज्ञान में मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कौस सा है, भारत का पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जैसे प्रश्र आया था। इसके अलावा भी सरल प्रश्र थे, जिससे परीक्षा हल करने के बाद निकलते समय भावी अधिकारी काफी खुश दिखाई दिए। हालांकि गणित ने कुछ परीक्षार्थियों को परेशान किया… पूरी खबर पढ़े