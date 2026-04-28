दामाद बाबू का दिमाग फिरा, ससुराल में लगा दी आग, साले से कहा- जा बचा ले अपने पापा को..

पीड़ित ने अपने दामाद विवेक श्यामले पर आगजनी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खिडक़ी के बाहर खड़ा होकर आरोपी गाली-गलौज करते हुए चिल्ला रहा था कि, घर में आग लगा दिया हूं, अब तुम नहीं बचोंगे। इसके बाद वह बाइक से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बेटी को लेकर लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, उसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। पीडि़त ने बताया कि आरोपी पहले भी घर में आग लगाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उस समय ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए केवल सूचना दी गई थी। अब दूसरी बार गंभीर घटना होने से पुलिस तक पहुंचा है।