छत्तीसगढ़ में दल बदल का असर, सांसद के घर ‘गद्दार’ लिखकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

बटहा (जिला मुंगेली) स्थित संदीप पाठक के गृह ग्राम में आप कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनके घर की दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखीं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तंज— “जिसे समझा ‘थिंक टैंक’, वो निकला ‘सेप्टिक टैंक’” —जिसे लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। इसके अलावा दीवारों पर ‘गद्दार’ जैसे शब्द लिखकर कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। यह विरोध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी छोड़ने के फैसले के खिलाफ व्यापक असंतोष को दर्शाता है।