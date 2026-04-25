सियासी बयान से हलचल! केजरीवाल भी जा सकते हैं BJP में, AAP पर भूपेश बघेल का हमला

Bhupesh Baghel Statement: राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा इस बात का संकेत है कि पार्टी के नेता “अपनी मूल विचारधारा” की ओर लौट रहे हैं। हालांकि, इस तरह के किसी सामूहिक दल-बदल की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे यह मामला राजनीतिक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप के दायरे में ही देखा जा रहा है।