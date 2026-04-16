MP Laxmi Verma: राज्यसभा में गूंजा ‘जय जोहार’, लक्ष्मी वर्मा ने अनोखे अंदाज में ली शपथ, बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

इस खास मौके पर लक्ष्मी वर्मा का परिधान भी चर्चा का केंद्र बन गया। उन्होंने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई साड़ी पहनी, जो पूरी तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत को दर्शा रही थी। साड़ी के मुख्य भाग में Bhoramdeo Temple की सुंदर आकृति उकेरी गई थी, जिसे छत्तीसगढ़ का ‘खजुराहो’ भी कहा जाता है। इसके साथ ही ‘छत्तीसगढ़ महतारी’ का भव्य चित्र भी साड़ी में दर्शाया गया, जो प्रदेश की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।