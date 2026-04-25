E-Challan: डेढ़ लाख लोगों ने नहीं पटाया ई-चालान, वाहन जब्त करने की तैयारी में पुलिस

E-Challan: छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। यहां करीब डेढ़ लाख लोगों ने अब तक अपना ई-चालान जमा नहीं किया है, जिससे न केवल राजस्व पर असर पड़ रहा है बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही उजागर हो रही है। लगातार नोटिस और कार्रवाई के बावजूद लोग चालान पटाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे प्रशासन सख्ती की तैयारी में है।