शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर आरोपी की बरी बरकरार रखी

राजनांदगांव जिले की रहने वाली महिला ने अपने परिचित पर आरोप लगाया था कि 8 मई 2008 को उससे विवाह किया गया और बाद में एक इकरारनामा भी बनाया गया। महिला का कहना था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और घूमने-फिरने के दौरान उससे करीब 85 हजार रुपये भी खर्च कराए। बाद में पैसे देने से इनकार करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को आरोपी को बरी कर दिया था।