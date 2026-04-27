27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर आरोपी की बरी बरकरार रखी

High Court: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मिली बरी को बरकरार रखा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 27, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को मिली बरी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपी ने धोखे से उसे वैध पत्नी होने का विश्वास दिलाया था। इस आधार पर अपील खारिज कर दी गई। यह फैसला जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनाया।

जानें पूरा मामला

राजनांदगांव जिले की रहने वाली महिला ने अपने परिचित पर आरोप लगाया था कि 8 मई 2008 को उससे विवाह किया गया और बाद में एक इकरारनामा भी बनाया गया। महिला का कहना था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और घूमने-फिरने के दौरान उससे करीब 85 हजार रुपये भी खर्च कराए। बाद में पैसे देने से इनकार करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को आरोपी को बरी कर दिया था।

कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए

कोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि, महिला की शुरुआती शिकायत और नोटिस में विवाह होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। बाद की शिकायत में उसने खुद लिखा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। महिला को पहले से पता था कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी जीवित है। कथित इकरारनामा पहले ही सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में धारा 493 आईपीसी के तहत अपराध साबित करने के लिए यह जरूरी है कि आरोपी ने धोखे से महिला को यह विश्वास दिलाया हो कि वह उसकी वैध पत्नी है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।

धोखे का तत्व नहींं हुआ साबित

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि, दोनों पक्षों को पता था कि वे कानूनी रूप से पति-पत्नी नहीं हैं। किसी प्रकार की वैध शादी की रस्म या कानूनी प्रक्रिया सिद्ध नहीं हुई। सिर्फ बाद में छोड़ देना या संबंध खत्म करना, अपने आप में धोखा साबित नहीं करता।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

पिकअप से पिता को कुचलने वाले बेटे को राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा घटाई, जानें पूरा मामला- बिलासपुर हाईकोर्ट ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में हुए एक चर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी बेटे महात्मा यादव को दी गई उम्रकैद की सजा को बदलते हुए धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-1 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

CG High Court: हसदेव अरण्य केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिट अपील खारिज, सिंगल जज का आदेश बरकरार
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर आरोपी की बरी बरकरार रखी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Thagi News: ‘पैसे दो-पास हो जाओ’ गैंग सक्रिय: 10वीं-12वीं के छात्रों को बना रहे निशाना, आप भी रहें सावधान

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

सहायक लेखा अधिकारियों का प्रमोशन रद्द, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिव्यू DPC को दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

CG Court Decision: सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की चुनाव रद्द करने की याचिका

CG Court Decision (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Ancient Heritage: छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक खोज, मिला 2000 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक खोज (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG High Court: रिटायर्ड कांस्टेबल से वसूली पर हाईकोर्ट की सख्ती, आदेश रद्द, रकम लौटाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.