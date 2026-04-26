Bilaspur News: तड़के गुंडे-बदमाशों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, 250 अपराधी रडार पर, 80 पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के शनिवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस की टीमें एक साथ अलग-अलग इलाकों में दबिश देने पहुंचीं। गुंडे-बदमाशों और आदतन अपराधियों के घरों व ठिकानों पर अचानक छापेमारी की गई। पुलिस ने घरों की बारीकी से तलाशी ली, संदिग्ध गतिविधियों की जांच की और कई लोगों को थाने लाकर पूछताछ भी की। इस बड़े अभियान के तहत जिले भर में ऐसे 250 अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जो पहले से ही गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं। इनमें अवैध हथियार, मारपीट, धमकी, और संगठित अपराध से जुड़े लोग शामिल हैं।