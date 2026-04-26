26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur High Court: गुस्से में की गई हत्या पर राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद को घटाकर 7 साल किया, जानें मामला

High Court: कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उम्रकैद के फैसले में संशोधन करते हुए हत्या की धारा 302 को बदलकर गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-2) में परिवर्तित कर दिया और सजा घटाकर 7 साल के कठोर कारावास कर दी।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 26, 2026

हाईकोर्ट (photo-patrika)

हाईकोर्ट (photo-patrika)

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरगुजा जिले के बहुचर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सेतराम नागेसिया को आंशिक राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए हत्या (धारा 302 आईपीसी) की सजा को बदलकर गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-2) में परिवर्तित कर दिया है।

मामला थाना बतौली, जिला सरगुजा का है। अभियोजन के अनुसार 6 नवंबर 2022 की शाम करीब 5 बजे जमीन और मवेशी बांधने को लेकर आरोपी सेतराम नागेसिया और उसके चाचा ननसाई के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर लोहे मोडऩे वाले लकड़ी के औजार (वुडन चैनल) से चाची बसंती के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बसंती की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे ननसाई के साथ भी आरोपी ने मारपीट की।

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या माना

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि घटना अचानक हुए विवाद और गुस्से में हुई, इसमें कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी। आरोपी ने मौके पर उपलब्ध साधन से वार किया और घटना तत्कालिक झगड़े का परिणाम थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है, जहां बिना पूर्व योजना के अचानक झगड़े में हुई हत्या को गैर-इरादतन हत्या माना जाता है।

ट्रायल कोर्ट का फैसला

सेशन कोर्ट, सरगुजा ने 23 दिसंबर 2023 को आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 323 के तहत 3 माह की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

सजा में किया गया बदलाव

इन्हीं तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-2 कर दी और सजा घटाकर 7 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दी। हालांकि, धारा 323 के तहत दी गई सजा और जुर्माना यथावत रखा गया है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी 7 अक्टूबर 2022 से जेल में बंद है, इसलिए सजा तय करते समय इस अवधि को भी ध्यान में रखा गया।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

पिकअप से पिता को कुचलने वाले बेटे को राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा घटाई, जानें पूरा मामला- बिलासपुर हाईकोर्ट ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में हुए एक चर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी बेटे महात्मा यादव को दी गई उम्रकैद की सजा को बदलते हुए धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-1 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Coal Levy Scam: रानू साहू के रिश्तेदारों को बड़ा झटका, HC ने अटैच संपत्तियों पर लगाई मुहर, सभी याचिकाएं खारिज
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Apr 2026 12:57 pm

Published on:

26 Apr 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur High Court: गुस्से में की गई हत्या पर राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद को घटाकर 7 साल किया, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur News: तड़के गुंडे-बदमाशों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, 250 अपराधी रडार पर, 80 पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

सुबह-सुबह पुलिस का बड़ा प्रहार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG Crime News: पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, आधी रात 20 नकाबपोशों का हमला, महिलाएं भी बनीं शिकार

हमला (प्रतीकात्तमक तस्वीर)
बिलासपुर

भगवान को गाली, महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी, GGU में लॉ स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट, FIR दर्ज

Chhattisgarh News, crime news, GGU news
बिलासपुर

महिला को पता हो कि पुरुष विवाहित है, उसके बाद भी संबंध बनाए तो यह धोखाधड़ी नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

bilaspur high court vivad
बिलासपुर

CG High Court: हाईकोर्ट से पत्रकार को राहत! SC-ST एक्ट मामले में मिली जमानत, अंतिम फैसला बाकी

CG High Court: हाईकोर्ट से पत्रकार को राहत! SC-ST एक्ट मामले में मिली जमानत, अंतिम फैसला बाकी(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.