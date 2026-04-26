CG Suicide News: कमरे में बंद होकर युवक ने लगाई फांसी! खिड़की से पत्नी ने देखा शव, पुलिस ने पहुंचकर शुरू की जांच कार्रवाई

करीब एक घंटे तक कमरे से कोई हलचल न होने पर उसकी पत्नी योगेश्वरी को आशंका हुई। जब उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उसके होश उड़ गएनेतराम छत में लगे हुक से रस्सी के सहारे लटका हुआ था। यह भयावह दृश्य देखते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी मौके पर दौड़कर पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे घर में चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में जुट गए और घटना से हर कोई स्तब्ध नजर आया।