CG Suicide News: कमरे में बंद होकर युवक ने लगाई फांसी! खिड़की से पत्नी ने देखा शव, पुलिस ने पहुंचकर शुरू की जांच कार्रवाई(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के सरगांव जिले में नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 मौहार पारा में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक नेतराम साहू (40 वर्ष), पिता बिहारी साहू, दोपहर में भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया था। काफी समय तक जब वह बाहर नहीं आया तो परिजनों को चिंता होने लगी।
करीब एक घंटे तक कमरे से कोई हलचल न होने पर उसकी पत्नी योगेश्वरी को आशंका हुई। जब उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उसके होश उड़ गएनेतराम छत में लगे हुक से रस्सी के सहारे लटका हुआ था। यह भयावह दृश्य देखते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी मौके पर दौड़कर पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे घर में चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में जुट गए और घटना से हर कोई स्तब्ध नजर आया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के भाई कुमार साहू की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था और परिवार के साथ रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर पहलू से पड़ताल की जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में गहरा शोक छा गया है। आसपास के लोग इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। हर ओर मातम का माहौल है और लोग मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
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