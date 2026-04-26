CG Crime News: पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, आधी रात 20 नकाबपोशों का हमला, महिलाएं भी बनीं शिकार

भाजपा पार्षद के भाई को जमकर पीटा, डीजे गाड़ी हटाने को कहा तो वारदात को दिया अंजाम, थाने में हंगामा- रायगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। यहां भाजपा की महिला पार्षद त्रिनिषा चौहान के भाई पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के विरोध में बुधवार को महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति और भाजपा पार्षद कोतवाली थाने पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया… पूरी खबर पढ़े