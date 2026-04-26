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CG Crime News: पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, आधी रात 20 नकाबपोशों का हमला, महिलाएं भी बनीं शिकार

Crime News: बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में पुरानी रंजिश ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जब आधी रात 20 से अधिक नकाबपोश युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दहशत फैला दी।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 26, 2026

हमला (प्रतीकात्तमक तस्वीर)

हमला (प्रतीकात्तमक तस्वीर)

CG Crime News: बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में आधी रात उस वक्त दहशत फैल गई, जब 20 से अधिक नकाबपोश युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों से लैस आरोपियों ने घर के सामने जमकर मारपीट की, जिसमें महिलाएं भी नहीं बचीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

प्रार्थी सनत सारथी के मुताबिक, वह शनिवार रात करीब 12 बजे खाना खाने के बाद मोहल्ले में टहल रहा था। इसी दौरान विक्की अहिरवार अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया।

लाठी-डंडों से हमला, कई घायल

हमले में सनत सारथी के सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी रेखा सारथी को भी नहीं बख्शा गया और उनके जांघ में चोट लगी। इसके अलावा बेदू विश्वकर्मा, सोनी सिंह ठाकुर और तिलक दास मानिकपुरी को भी गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की।

एक युवक गंभीर, रायपुर रेफर

हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना की जड़ दो दिन पहले हुआ एक मामूली विवाद है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष घर के सामने पेशाब कर रहा था, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी।

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Published on:

26 Apr 2026 01:06 pm

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