जोन बदलते ही बदली जिम्मेदारी! बिलासपुर नगर निगम में तेज हुआ प्रशासनिक फेरबदल, देखें list

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में प्रशासनिक बदलाव किया गया है। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जोन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं (ईई) के प्रभार बदले गए हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को अलग-अलग जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से वार्डों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और आम लोगों से जुड़े कामों में तेजी आएगी।